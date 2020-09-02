Посольство РФ в Германии призвало не политизировать инцидент с Навальным

Посольство России в Германии просит партнеров не политизировать инцидент с блогером Алексеем Навальным. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте диппредставительства.

«Призываем партнеров избегать политизации данного инцидента, опираться исключительно на достоверные факты, предоставление которых, надеемся, состоится в кратчайшие сроки», — указывается в заявлении.

В дипмиссии также сообщили, что российскому послу в Берлине Сергею Нечаеву, который 2 сентября побывал на встрече в МИД ФРГ, не передавали никакой субстантивной фактуры по делу Навального.

До этого сообщалось, что Германия может ввести санкции против России на фоне инцидента с блогером Алексеем Навальным.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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