Кандидат в премьеры Японии Суга намерен добиться заключения мирного договора с РФ

Главный кандидат на пост нового премьер-министра Японии — генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга — в случае своего избрания рассчитывает придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что вместе с действующим премьером страны Синдзо Абэ он упорно работал над решением территориальной проблемы и заключением договора с российской стороной.

Нового премьера Японии выберут в парламенте 16 сентября.

В пятницу, 28 августа, премьер-министр Японии Абэ заявил, что принял решение о своей отставке. Причиной этому стала его болезнь — язвенный колит, с которым он борется много лет.

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