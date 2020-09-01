Рябков заявил, что Москва не видит у США настроя на продление ДСНВ

Замглавы МИД России Сергец Рябков заявил, что Москва пока не видит у Вашингтона должного настроя на продление ДСНВ, сообщает РИА «Новости».

«Что касается продления ДСНВ, то, как и ранее, мы пока не видим, что в Вашингтоне сформировался однозначный настрой в пользу продления этого документа», — сказал дипломат.

По его словам, диалог по вопросу продления договора продолжается, однако стороны до сих пор занимают разные позиции в этом вопросе.

Россия и США проводят консультации в Вене по вопросу стратегической стабильности в связи со скорым истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лавров: Россия допускает прекращение действия ДСНВ

— Лавров считает нереалистичными условия США для продления ДСНВ

— Помпео надеется договориться с Москвой о контроле над вооружениями до конца года