Тихановская выступила за создание оппозиционной партии в Белоруссии
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем Telegram-канале поддержала решение политика Виктора Бабарико о создании собственной партии.
«Я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию», — написала она.
По словам Тихановской, формирование новых политических партий — это позитивный процесс и признак стремления к демократии.
Она подчеркнула, что в свободной стране каждый имеет на это право.
Ранее стало известно, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Бабарико хотят создать новую политическую партию «Вместе».
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