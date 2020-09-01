Тихановская выступила за создание оппозиционной партии в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем Telegram-канале поддержала решение политика Виктора Бабарико о создании собственной партии.

«Я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию», — написала она.

По словам Тихановской, формирование новых политических партий — это позитивный процесс и признак стремления к демократии.

Она подчеркнула, что в свободной стране каждый имеет на это право.

Ранее стало известно, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Бабарико хотят создать новую политическую партию «Вместе».

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