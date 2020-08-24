Тихановская готова решить кризис в Белоруссии через диалог о передаче власти

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти и открытости для посредничества международных организаций, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ее штаба.

Об этом она сообщила на встрече с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Стивеном Биганом в Литве.

Белорусская оппозиция также требует «беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Белоруссии против своего народа», сказала Тихановская.

В то же время она призывала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии, отметив, что только белорусский народ будет решать свое будущее.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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