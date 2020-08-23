Пушков высмеял предвыборные обещания Байдена

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter оценил предвыборные обещания кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

Он напомнил, что Байден в случае своей победы на предстоящих президентских выборах в США обещал покончить с COVID-19, бедностью, изменениями климата, а также расизмом.

»(Байден. — «Газета.Ru») забыл лишь добавить, что обеспечит второе пришествие», — написал Пушков.

По мнению сенатора, эти обещания политика невыполнимы.

«Бедность не уйдет, а COVID-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат. Риторика», — заключил Пушков.

Ранее Байден официально согласился на выдвижение в президенты США от демократов.

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