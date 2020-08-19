Байден высказался о ситуации в Белоруссии

Соединенные Штаты должны поддержать призыв экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к справедливым выборам, считает кандидат Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Джо Байден.

«США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась», — написал Байден на своей странице в Twitter.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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