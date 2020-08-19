Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за происходящим в Мали.

«Сейчас пока мы внимательно отслеживаем, мы изучаем информацию, которая оттуда поступает», — передает корреспондент «Газеты.Ru» его слова.

Представитель Кремля добавил, что после проведения соответствующего анализа правительство уже будет оценивать ситуацию.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что Москва обеспокоена ситуацией в малийском государстве и следит за развитием событий.

Известно, что накануне мятежники заявили об аресте президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже глава государства объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.

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