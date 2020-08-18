В России заявили, что белорусы могут решить проблемы своей страны самостоятельно

Российская сторона выразила уверенность в том, что проблемы в Белоруссии могут решить только сами белорусы без вмешательства со стороны иностранных государств.

Соответствующее заявление сделал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter по итогам инициированных США и Эстонией консультаций Совбеза ООН.

Он также отметил, что ситуация в Белоруссии не должна быть предметом для обсуждения Советом безопасности ООН.

«Россия подчеркнула, что только сами белорусы без иностранного вмешательства могут решить проблемы в своей стране», — написал Полянский.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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