Трамп анонсировал возвращение санкций ООН против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновит работу над запуском процедуры восстановления санкций ООН против Ирана со следующей недели, сообщает ТАСС.

«Мы займемся возвращением санкций. Вы увидите это на следующей неделе», — сказал президент.

Он добавил, что не удивлен результатами голосования по вопросу продления санкций в Совбезе ООН 14 августа.

По его словам, американские дипломаты заранее знали исход этого голосования.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Против принятия документа выступили РФ и Китай, остальные участники голосования воздержались.

Ранее США неоднократно выступали против окончания оружейного эмбарго, которое было введено СБ ООН. В Вашингтоне заявляли, что не допустят этого.

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