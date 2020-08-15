Лукашенко призвал другие страны «у себя порядок навести»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках совещания с генштабом страны прокомментировал предложения иностранных государств о посредничестве в сложившейся ситуации. Об этом сообщает «БелТА».

Он отметил, что в Белоруссии есть «нормальное правительство», которое создано согласно конституции.

Президент также подчеркнул, что властям «не нужны никакие посредники» и зарубежные правительства.

«Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства добавил, что никакие правительства «ни за рубежом, где бы то ни было» не будут находится у власти в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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