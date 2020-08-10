Лукашенко выступил с первым заявлением после президентских выборов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» сделал свое первое заявление после выборов. Об этом сообщает госагентство «БелТА».
«Политика одна должна быть - люди», — заявил белорусский лидер.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии республики, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.
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