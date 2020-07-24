Путин обсудил с Совбезом ситуацию на азербайджано-армянской границе
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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, также на встрече затрагивались отношения с другими странами СНГ.
В совещании участвовали министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин и другие.
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