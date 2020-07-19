Трамп назвал главного инфекциониста США паникером

Президент США Дональд Трамп назвал паникером директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, добавив, что отношения между ними все же хорошие. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Он немного паникер. Все нормально. Немного паникер», — сказал Трамп.

Он добавил, что все же сохраняет с инфекционистом хорошие отношения, однако отвергает критику в свой адрес в отношении борьбы с коронавирусом.

По словам президента, рекордный прирост заболеваемости в США объясняется «лучшей в мире системой тестирования», а эффективность борьбы с инфекцией в различных штатах отличается исходя из эффективности работы губернаторов.

В настоящее время в Соединенных Штатах зафиксировано более 3,7 млн случаев заражения коронавирусом. Погибли свыше 140 тыс. пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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