Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать легитимность предстоящих выборов 2020 года.

По словам Байдена, его заявление основано на данных разведки США.

«Россия все еще пытается делегитимизировать наш избирательный процесс», — цитирует Bloomberg слова политика.

Байден отметил, что Китай также участвует в мероприятиях, направленных на то, «чтобы мы потеряли уверенность в результатах» на предстоящих выборах.

Кандидаты в президенты США от крупных партий, как правило, начинают получать официальную информацию американской разведки в предвыборное лето.

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