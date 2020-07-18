Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать легитимность предстоящих выборов 2020 года.
По словам Байдена, его заявление основано на данных разведки США.
«Россия все еще пытается делегитимизировать наш избирательный процесс», — цитирует Bloomberg слова политика.
Байден отметил, что Китай также участвует в мероприятиях, направленных на то, «чтобы мы потеряли уверенность в результатах» на предстоящих выборах.
Кандидаты в президенты США от крупных партий, как правило, начинают получать официальную информацию американской разведки в предвыборное лето.
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