Лукашенко сообщил о странностях в президентской кампании Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «странные вещи» происходят в президентской избирательной кампании, которая началась в стране, передает «БелТА».

Глава государства пообещал тет-а-тет рассказать о странностях премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

«Я расскажу, что происходит у нас [в Белоруссии] сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят», — анонсировал Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.

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