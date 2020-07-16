Трамп сменил главу своего предвыборного штаба

Президент США Дональд Трамп решение сменить главу своего предвыборного штаба за 3,5 месяца до очередных выборов главы государства. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Новым руководителям кампании был назначен 42-летний Билл Стипен, который, по информации Politico близок к зятю Трампа Джареду Кушнеру.

«Рад сообщить, что Билл Стипен был повышен до главы предвыборного штаба Трампа. Брэд Парскейл, который был со мной очень долгое время <...> будет старшим советником штаба», — написал президент.

Ранее Билл Стипен работал в предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Через год он был назначен директором Белого дома по политическим вопросам.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Главным оппонентом действующего американского лидера станет бывший вице-президент страны демократ Джозеф Байден.

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