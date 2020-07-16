NY: США намерены запретить въезд на свою территорию членам компартии Китая

Белый дом рассматривает возможность введения запрета на въезд в Соединенные Штаты членам Коммунистической партии Китая и их семьям в ответ на ликвидацию автономии Гонконга, сообщает газета The New York Times со ссылкой на четыре источника.

По информации источников, американские власти планируют аннулировать визы всем членам КПК, которые находятся в США, а также всем китайским военнослужащим.

Ожидается, что соответствующее решение будет внедрено указом президента страны Дональда Трампа, который вправе ограничивать въезд в страну на основании Закона об иммиграции и гражданстве.

Как пишет издание, в КПК состоят около 92 млн китайских граждан, а потому реализовать данную инициативу на практике будет весьма затруднительно.

Согласно статистике, в 2018 году в США въехали почти 3 млн китайских граждан. О местонахождении большинства из них власти не осведомлены, отмечает газета.

Ранее стало известно, что Трамп подписал закон и президентский указ о привлечении властей Китая к ответственности за действия по ликвидации автономии Гонконга.

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