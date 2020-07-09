Появились фотографии задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Следственный комитет России показал снимки задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации и совершении в 2004-2005 годах убийств ряда предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области.

На кадрах видно, как люди в форме ведут Фургала к машине. Чиновник на кадрах был без наручников.

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко рассказала, что Фургалу вменяется убийство двух или более лиц и другие преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пункты «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России.

По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще четверо активных участников преступной группы. Им уже предъявили обвинения. В ближайшее время будет предъявлено обвинение и Фургалу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Против губернатора Хабаровского дела завели дело о покушении на убийство

— В СК раскрыли подробности заведенного дела против губернатора Хабаровского края