Посол заявил об отсутствии у США оснований для международных санкций против Ирана

В России не видят юридических оснований у США для возвращения международных санкций против Ирана в объеме, существовавшем до Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил российский посол Анатолий Антонов, цитирует РИА «Новости».

Дипломат полагает, что США вышли из СВПД и теперь не имеют ни юридического, ни технического права вводить международные санкции против Ирана.

«У Соединенных Штатов нет никакого права запускать или начинать реализовывать положения резолюции СБ ООН №2231», — добавил Антонов.

Он подчеркнул, что РФ будет противодействовать любым действиям Соединенных Штатов на треке.

Соединенные Штаты разорвали договоренности с Ираном в одностороннем порядке осенью 2018 года и отказались от всех своих обязательств в рамках «ядерной сделки», после чего начали восстанавливать и ужесточать односторонние санкции против Ирана.

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