Си Цзиньпин заявил о важности стратегического партнерства с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором заявил о важности стратегического партнерства РФ и Китая в условиях быстро меняющейся международной обстановки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин готов и дальше оказывать Москве взаимную поддержку, выступать против внешнего вмешательства, защищать государственный суверенитет, безопасность, интересы развития каждой страны, а также защищать общие интересы двух сторон.

Си Цзиньпин добавил, что Москва и Пекин должны усилить сотрудничество в области высоких технологий, биологической безопасности, разработки вакцины.

Кроме того, китайский лидер прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. Он выразил мнение, что они демонстрируют поддержку российского народа правительству страны.

6 июля Путин направил китайскому лидеру Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями из-за трагических последствий масштабных наводнений в южных провинциях КНР.

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