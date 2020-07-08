Си Цзиньпин заявил о важности стратегического партнерства с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором заявил о важности стратегического партнерства РФ и Китая в условиях быстро меняющейся международной обстановки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер подчеркнул, что Пекин готов и дальше оказывать Москве взаимную поддержку, выступать против внешнего вмешательства, защищать государственный суверенитет, безопасность, интересы развития каждой страны, а также защищать общие интересы двух сторон.
Си Цзиньпин добавил, что Москва и Пекин должны усилить сотрудничество в области высоких технологий, биологической безопасности, разработки вакцины.
Кроме того, китайский лидер прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. Он выразил мнение, что они демонстрируют поддержку российского народа правительству страны.
6 июля Путин направил китайскому лидеру Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями из-за трагических последствий масштабных наводнений в южных провинциях КНР.
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