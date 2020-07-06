В ООН заявили об использовании террористами COVID-19 для пропаганды

Глава Управления ООН по наркотикам и преступности Хада Фатхи Уоли заявила, что онлайн пропаганда ИГ (организация запрещена в России)* и Аль-Каиды (организация запрещена в России)* (организации запрещены в России) уже использует COVID-19 для привлечения новых сторонников и для призывов к насилию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы можем быть уверены в том, что мир после COVID-19 будет беднее», — сказала Уоли, отметив, что, по данным Всемирного банка, от 71 до 100 млн людей могут оказаться в условиях крайней нищеты.

Она также обратила внимание на то, что почти 77% молодых работников по всему миру задействованы в неформальном секторе. По словам Уоли, эти люди не могут выполнять работу удаленно и не имеют достаточной социальной защиты.

Самые бедные и наименее защищенные наиболее уязвимы для использования организованными преступными группировками, террористами, так как их недовольство можно использовать, подытожила Уоли.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 11,3 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тысяч человек.