Трамп раскрыл срок решения Дании по Гренландии

Трамп примерно через 2 недели сообщит, согласна ли Дания на сделку по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что примерно через две недели сообщит, устраивает ли Данию сделка по Гренландии. Его слова приводит ТАСС.

«Я вам сообщу примерно через две недели», — сказал он на борту своего самолета во время возвращения в США с Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово обсуждать с Соединенными Штатами вопросы безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе о Гренландии.

В этот же день Трамп сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом. Также американский лидер заявил, что сейчас проходят «переговоры о деталях», и соглашение якобы подразумевает «полный доступ» США к Гренландии, без «временных ограничений».

Ранее в Польше назвали поведение Трампа «шоу» и «цирком».