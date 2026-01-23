Трамп считает, что Россия и Украина настроены на договоренности

Глава Белого дома Дональд Трамп поделился с журналистами своим мнением, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский сейчас настроены на достижение договоренностей по Украине. Слова американского лидера приводит ТАСС.

«Были моменты, когда Путин не хотел заключать сделку, были моменты, когда Зеленский не хотел. Сейчас, полагаю, они оба хотят заключить сделку», — сказал он на борту своего самолета по пути из Швейцарии в Соединенные Штаты.

22 января издание The Financial Times сообщило, что встреча Трампа и Зеленского, состоявшаяся в Давосе «на полях» Всемирного экономического форума, не привела к подписанию ранее подготовленных документов. По информации газеты, переговоры лидеров продолжались около часа, но сторонам не удалось достичь каких-либо договоренностей, что стало разочарованием для Зеленского.

В этот же день на церемонии основания «Совета мира» в Давосе Трамп заявил о значительном прогрессе в процессе урегулирования конфликта на Украине. Американский президент выразил надежду на разрешение ситуации «в обозримом будущем». Он напомнил о посредничестве США в разрешении восьми конфликтов и выразил уверенность в скором завершении еще одного.

Ранее Зеленский раскрыл подробности о своих переговорах с Трампом в Давосе.