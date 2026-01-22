Размер шрифта
Общество

Семья из шести человек отравилась угарным газом в Ставрополе

В Ставрополе семья из шести человек отравилась угарным газом
В Ставрополе семья с ребенком получила отравление угарным газом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 22 января в доме на улице Рязанской. В жилище произошла утечка угарного газа, и в результате им отравились шесть человек, среди которых оказался 11-летний ребенок. Предварительной причиной случившегося назвали ненадлежащее обслуживание дымового канала.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, им ничего не угрожает. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося, по ее результатам примут процессуальное решение.

До этого в Бурятии двое взрослых и ребенок отравились угарным газом из-за долга за свет. Отец семерых детей установил в помещении дизельный генератор.

Ранее стали известны обстоятельства отравления людей средством от тараканов в Москве.

