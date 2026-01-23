Размер шрифта
Захарова пошутила про ноту Британии из-за спектакля с помощником премьера королевства

Захарова пошутила, что Британия направит ноту протеста из-за спектакля «№13»
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила в своем Telegram-канале, что надеется на ноту протеста посольства Великобритании из-за спектакля «ТОТ самый №13».

«В «Современнике» состоялась премьера-реинкарнация спектакля Театра Табакова «Тот самый №13». Искренне надеюсь на ноту протеста британского посольства», — написала дипломат.

Спектакль «ТОТ самый №13» стал третьей театральной интерпретацией народного артиста России Владимира Машкова комедии британского драматурга Рэя Куни Out of order. Впервые пьесу поставили в 2001 году на Исторической сцене Московского художественного театра.

В центре сюжета пьесы стоит помощник премьер-министра Британии Ричард Уилли. Он уединяется с секретаршей своего политического оппонента в номере отеля, однако они находят незнакомца без признаков жизни. Впоследствии в историю вовлекается все больше случайных героев, а сама история становится более запутанной.

Ранее Захарова назвала «влажной фантазией» заявление главы МО Британии о похищении Путина.

