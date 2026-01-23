Размер шрифта
Трамп сообщил о движении американских кораблей к Ирану

Трамп: корабли ВМС США движутся в сторону Ирана на всякий случай
Корабли Военно-морских сил (ВМС) США движутся в сторону Ирана «на всякий случай». Об этом журналистам сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

«У нас много кораблей, идущих в том направлении — на всякий случай. Большая флотилия движется в том направлении, посмотрим, что будет. Крупные силы направляются к Ирану», — сказал он.

Глава Белого дома отметил, что «предпочел, чтобы ничего в итоге не произошло». Американский лидер добавил, что Вашингтон «очень внимательно за ними следит».

22 января в ходе церемонии учреждения «Совета мира» в Давосе Трамп заявил, что Иран готов к переговорам с США.

21 января министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил с резким предупреждением в адрес США. По его словам, мощные Вооруженные силы Исламской Республики «без колебаний ответят всем, что у нас есть, если мы подвергнемся новой атаке».

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты — иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ узнали, какие варианты воздействия на Иран рассматривает Трамп.

