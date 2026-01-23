Путину представили нового участника делегации США

Уиткофф представил Путину Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах

Комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб Соединенных Штатов Джош Грюнбаум впервые присоединился к контактам с главой России Владимиром Путиным в составе американской делегации. Видеозапись встречи опубликована в Telegram-канале Кремля.

Путин встретился с американской делегацией вечером в четверг, 22 января. Нового участника консультаций на высоком уровне главе государства представил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Это Джош», — представил Уиткофф Грюнбаума Путину.

До этого сообщалось, что помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель главы российского государства Кирилл Дмитриев в Кремле принимают участие во встрече с американской делегацией.

Самолет с Уиткоффом приземлился в столичном аэропорту Внуково вечером 22 января.

Также Путин сообщал, что обсудит с Уиткоффом и Кушнером замороженные российские активы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Однако представитель Кремля не исключил, что разговор продолжится и по другим сопутствующим темам.

Ранее Путин начал переговоры с Уиткоффом.