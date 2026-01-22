Размер шрифта
Стало известно о задержании главы управления ФАДН

ТАСС: глава управления Федерального агентства по делам национальностей задержан
ФАДН России

Начальник управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергей Разживин задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Разживин задержан, с ним проводятся следственные действия по уголовному делу о должностных преступлениях», — сказал собеседник агентства.

По информации газеты «Коммерсантъ», Разживина подозревают в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, чиновник во время работы в управлении ФАДН по Северному Кавказу, Крыму и Севастополю способствовал аренде помещений для организации по завышенной стоимости. При этом документы оформлялись якобы на знакомую обвиняемого. Нанесенный бюджету ущерб оценивается в 20 млн рублей, следует из материала.

Журналисты отметили, что Разживина задержали в его квартире в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сыктывкаре задержали подозреваемого в происшествии в центре подготовки МВД.

