Трамп оценил идею Путина направить в «Совет мира» замороженные активы России

Президент США Дональд Трамп назвал «очень интересной» идею российского лидера Владимира Путина о внесении замороженных активов РФ в «Совет мира». Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Это очень интересно», — сказал глава Белого дома.

21 января Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Во время встречи президент России рассказал, что Москва может направить $1 млрд из замороженных российских активов в «Совет мира». Также глава государства не исключил, что часть средств могут использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.

22 января политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что идея Путина — элемент дипломатического взаимодействия с Трампом. По его словам, это решение можно назвать шагом российского лидера навстречу главе Белого дома. При этом Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО, добавил эксперт.

Ранее политолог назвал изящной позицию России в вопросе участия в «Совете мира».