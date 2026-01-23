Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Трамп оценил идею Путина направить в «Совет мира» замороженные активы России

Трамп назвал интересной идею Путина о замороженных активах РФ для «Совета мира»
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп назвал «очень интересной» идею российского лидера Владимира Путина о внесении замороженных активов РФ в «Совет мира». Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Это очень интересно», — сказал глава Белого дома.

21 января Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Во время встречи президент России рассказал, что Москва может направить $1 млрд из замороженных российских активов в «Совет мира». Также глава государства не исключил, что часть средств могут использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.

22 января политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что идея Путина — элемент дипломатического взаимодействия с Трампом. По его словам, это решение можно назвать шагом российского лидера навстречу главе Белого дома. При этом Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО, добавил эксперт.

Ранее политолог назвал изящной позицию России в вопросе участия в «Совете мира».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27688159_rnd_2",
    "video_id": "record::c22138e1-3593-4171-b3f8-be3c159d5958"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+