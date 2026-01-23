В результате нападения на курдов в Бельгии есть пострадавшие

RTBF: шесть человек получили ранения при нападении на курдов в Бельгии

Шесть человек пострадали при нападении во время манифестации курдов в бельгийском Антверпене. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Уточняется, что двое подозреваемых задержали.

По данным телеканала, двое из шести пострадавших в данный момент находятся в крайне тяжелом состоянии.

Личности и национальная принадлежность нападавших не называются.

