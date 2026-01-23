Размер шрифта
В результате нападения на курдов в Бельгии есть пострадавшие

RTBF: шесть человек получили ранения при нападении на курдов в Бельгии
Virginia Mayo/AP

Шесть человек пострадали при нападении во время манифестации курдов в бельгийском Антверпене. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Уточняется, что двое подозреваемых задержали.

По данным телеканала, двое из шести пострадавших в данный момент находятся в крайне тяжелом состоянии.

Личности и национальная принадлежность нападавших не называются.

В декабре в Париже группа из 30 человек напала на пятерых сотрудников полиции. Полицейские пострадали. Полицейские задержали человека, который вел себя подозрительно. В результате он начал сопротивляться и звать на помощь. После этого на сотрудников полиции напали 30 человек, троих из них удалось задержать.

До этого в Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который напал на сотрудника полиции в салоне автомобиля скорой медицинской помощи.

Ранее россиянин спрятал нож в букет и напал на бывшую сожительницу.

