Армия

Аналитик утверждает, что в НАТО опасаются российских гиперзвуковых ракет

InfoBRICS: Запад забил тревогу из-за российского гиперзвукового Циркона
Министерство обороны РФ

Российская гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» приковала внимание западных военных экспертов. Об этом заявил аналитик Драго Босник в публикации для InfoBRICS.

По его мнению, возможности ракеты вызывают тревогу в странах Североатлантического альянса.

Босник добавил, что у противника, в случае применения «Циркона», есть несколько секунд, чтобы обнаружить и принять меры при приближении российского снаряда. Это значит, что шансы выжить — минимальны.

Аналитик добавил, что российский ракетный комплекс универсален, он может запускать ракеты с различных платформ, в том числе с подводных лодок. Также ракету можно оснастить ядерным зарядом, что значительно увеличивает уровень угрозы.

В сентябре сообщалось, что фрегат «Адмирал Головко» нанес удар с применением гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морской цели в Баренцевом море в ходе учений «Запад-2025». В публикации уточняется, что район стрельбы бал заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. По данным объективного контроля, получаемым в режиме реального времени, цель была полностью ликвидирована прямым попаданием.

Ранее российские подводные лодки назвали угрозой для флота НАТО.

