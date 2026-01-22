Размер шрифта
Минобороны начало проверку в связи с информацией о давлении на срочников из Миасса

Минобороны России начало проверку информации о давлении на срочников из Миасса
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Командование Восточного военного округа начало проверку в связи с поступившей информацией о возможном давлении на военнослужащих-срочников из Миасса Челябинской области. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на Минобороны России.

Проверка инициирована после обращения депутата Анастасии Борисовой в военную прокуратуру. По ее данным, на двух призывников — 18-летнего Ивана Морозова и 20-летнего Семена Сергеева — могло оказываться давление с целью подписания контракта.

Минобороны заявило, что в случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к ответственности.

Призывники, по информации депутата, были призваны 5 декабря и отправлены в часть в Уссурийск.

22 января сообщалось, что в Свердловской области проводят проверку после появления информации о том, что срочников могли силой заставлять подписывать контракты с Минобороны РФ. Отмечается, что суммарно под давлением контракт могли подписать несколько десятков человек. В ситуации разбирается Анастасия Борисова, которая уже направила обращение в военную прокуратуру.

Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что срочников не направляли на СВО. 

