Путин прокомментировал флаг ЛГБТ на здании посольства США
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Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешенный на американском посольстве в Москве флаг ЛГБТ, передает РИА «Новости».
«Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная», — отметил глава государства.
Президент напомнил, что в России никогда не было и не будет ограничений по признаку религии, расы или сексуальной ориентации.
Ранее Путин развеял миф о том, что в стране плохо относятся к геям и другим сексуальным меньшинствам.