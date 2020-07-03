Путин прокомментировал флаг ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешенный на американском посольстве в Москве флаг ЛГБТ, передает РИА «Новости».

«Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная», — отметил глава государства.

Президент напомнил, что в России никогда не было и не будет ограничений по признаку религии, расы или сексуальной ориентации.

Ранее Путин развеял миф о том, что в стране плохо относятся к геям и другим сексуальным меньшинствам.