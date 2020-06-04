Переболевшего коронавирусом главу Тувы выписали из больницы
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Глава Тувы Шолбан Кара-оол был выписан из больницы, в которой он лечился от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы тувинского правительства Долаану Салчак.
По ее словам, глава республики получил второй отрицательный результат по COVID-19 и уже покинул больницу.
«Сегодня в 12.30 проведет рабочее совещание со своими заместителями. Врачи рекомендовали щадящий режим, но работы много», — сказала Салчак.
Кара-оола госпитализировали с диагнозом коронавирус еще 25 мая.
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