Переболевшего коронавирусом главу Тувы выписали из больницы

Глава Тувы Шолбан Кара-оол был выписан из больницы, в которой он лечился от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы тувинского правительства Долаану Салчак.

По ее словам, глава республики получил второй отрицательный результат по COVID-19 и уже покинул больницу.

«Сегодня в 12.30 проведет рабочее совещание со своими заместителями. Врачи рекомендовали щадящий режим, но работы много», — сказала Салчак.

Кара-оола госпитализировали с диагнозом коронавирус еще 25 мая.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Зараза страшная»: у главы Тувы выявили коронавирус

— Глава Тувы сообщил о своей госпитализации из-за «серьезной заразы»

— У мэра Нальчика выявили коронавирус