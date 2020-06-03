Путин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок

Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе онлайн-встречи с Комаровой глава государства отметил, что регион под ее руководством активно и успешно развивается. Это, по словам Путина, дает ей основание претендовать на следующий срок на посту главы ХМАО.

«Могу пожелать вам успехов», — сказал президент.

Выборы губернатора региона должны состоятся 13 сентября текущего года. Глава ХМАО избирается депутатами Думы округа сроком на 5 лет.

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