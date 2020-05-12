Стала известна дата публичного появления заразившегося COVID-19 Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого был обнаружен коронавирус, в последний раз появлялся на публике 30 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремлевский пул РИА».

Как уточняется, Песков в этот день был на совещании президента России Владимира Путина с кабмином и главами регионов.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского лидера был госпитализирован в больницу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков госпитализирован с коронавирусом

— Песков рассказал, когда в последний раз очно контактировал с Путиным

— Жена Пескова Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом