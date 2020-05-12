Стала известна дата публичного появления заразившегося COVID-19 Пескова

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Дмитрий Песков, сентябрь 2019 года Дмитрий Песков, сентябрь 2019 года
Дмитрий Песков, сентябрь 2019 года
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого был обнаружен коронавирус, в последний раз появлялся на публике 30 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремлевский пул РИА».

Как уточняется, Песков в этот день был на совещании президента России Владимира Путина с кабмином и главами регионов.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского лидера был госпитализирован в больницу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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