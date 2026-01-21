Размер шрифта
На Украине задержали пожарного и лесника за переправку уклонистов в Румынию

ГБР Украины: пожарный и лесник организовали канал по бегству уклонистов за рубеж
ГБР Украины

Бывший начальник караула пожарной части в подконтрольной Киеву части Запорожской области и экс-лесник из Закарпатья предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу в Румынию. Об этом сообщило государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

По его данным, в последнем эпизоде подельники за $19 тыс пытались незаконно вывезти из страны мужчину призывного возраста. Отставной пожарный провез жителя Запорожья через украинские блокпосты, выдав его за сотрудника государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В Закарпатье мужчину встретил бывший лесник, который рассказал ему о способах нелегального пересечения границы и последующей легализации в странах Евросоюза.

После передачи денег оба подозреваемых были задержаны. Досудебное расследование завершено, обвиняемым инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

15 января в ГБР Украины сообщили, что правоохранители раскрыли схему, по которой сотрудники территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области за деньги помогали мужчинам призывного возраста бежать в Румынию. Организаторами стали двое сержантов, которые давали возможность украинцам призывного возраста беспрепятственно проезжать через блокпосты и поддерживали «клиентов» на всех этапах, включая пересечение реки Прут. В сообщении отмечается, что всего с сентября 2025 года они успели вывезти в Румынию свыше 10 человек.

Ранее житель Львова переправлял украинцев в ЕС через нерабочую газовую трубу.

