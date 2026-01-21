В подмосковном Протвино потушили пожар на складе

Пожарные полностью потушили возгорание на складе в подмосковном Протвино. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«Причину возгорания установят эксперты», — отмечается в сообщении.

На месте работали 86 специалистов и 23 единицы техники.

21 января в подмосковном Протвино загорелся склад с сантехникой в промзоне. Изначально пожар распространился на 700 «квадратах», однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 10 тыс. кв. м. На складе обрушилась кровля.

Огнеборцы вынесли из здания 20 газовых баллонов. Обошлось без пострадавших.

17 января в Тюмени произошел крупный пожар в ангаре на улице Шишкова. Площадь возгорания составила около 500 кв. м, в ходе тушения произошло обрушение кровли здания. К моменту прибытия пожарных огонь охватил значительную часть строения, что привело к частичному разрушению крыши. На месте работали 52 специалиста МЧС и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

Ранее калининградец устроил пожар в доме, после того как его бросила сожительница.