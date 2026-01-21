Размер шрифта
Трамп рассказал, что Дании дорого обходится содержание Гренландии

Marko Djurica/Reuters

Дании слишком дорого обходится содержание Гренландии. Об этом во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Это (содержание Гренландии — «Газета.Ru») обходится Дании в сотни миллионов долларов в год, а Дания — это небольшая страна, замечательные люди, но, знаете, это очень дорого», — сказал глава Белого дома.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав США.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских вооруженных сил.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее эксперт оценил внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии.

