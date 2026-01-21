Размер шрифта
В Конгрессе США назвали имя предпочтительного лидера Венесуэлы

Конгресс США поддержал кандидатуру Мачадо в качестве желаемого лидера Венесуэлы
Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

В Конгрессе США назвали лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо главным кандидатом на пост президента страны после задержания Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Члены Комитета по иностранным делам Палаты представителей на закрытой встрече с Мачадо поддержали ее кандидатуру.

«Она именно тот лидер, который должен вывести Венесуэлу на новый уровень. Необходим переход к демократии и к выборам, и я думаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

17 января президент США Дональд Трамп, выступая с речью по случаю переименования в его честь одной из улиц в Палм-Бич в штате Флорида, заявил, что Вашингтон теперь управляют Венесуэлой, которая сильно изменилась за неделю.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января 2026 года Мадуро начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Ранее посол России в Венесуэле рассказал об условиях Мадуро в тюрьме.

