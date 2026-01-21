Выступление Трампа в Давосе превысило запланированные сроки

Трамп выступает в Давосе уже больше часа вместо запланированных 45 минут

Президент США Дональд Трамп уже более часа выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе вместо запланированных 45 минут. Об этом говорится на сайте форума.

Так, выступление главы Белого дома было запланировано на 14:30-15:15 CET (16:30-17:15 мск). Однако свою речь американский лидер произносит до сих пор.

В ходе своего выступления Трамп заявил, что США не должны заниматься урегулированием конфликта на Украине, это является делом Европы. По его словам, ЕС и НАТО «не ценят» то, что делают Соединенные Штаты.

Также американский лидер заявил, что США лидируют в мире по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Президент отметил, что власти Китая на этом фоне строят свои собственные электростанции, суммарная мощность которых превышает мощность электростанций любой другой страны в мире.

Помимо этого, президент США подчеркнул, что мир сталкивается с разрушительными последствиями неправильной миграционной и экономической политики. По его словам, мир буквально разрушается на глазах, однако мировые лидеры не понимают происходящего.

