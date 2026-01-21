Трамп заявил, что его связывают хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп на Международном форуме в Давосе сообщил, что его связывают хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Его слова приводит ТАСС.

«У меня всегда были очень хорошие отношения с председателем Си и президентом Путиным», — сказал он.

Также Трамп назвал Си Цзиньпина «невероятным человеком». Глава Белого дома признал, что сделанное председателей КНР в его стране «поразительно».

Во время своего выступления в Давосе Трамп также заявил, что президенты России и Украины хотят достичь соглашения о мире.

До этого Владимир Путин выразил мнение, что Трамп мог быть прав, когда говорил, что если бы он был главой Белого дома в 2022 году, то конфликта на Украине не произошло. Российский лидер отметил, что прежняя администрация США сознательно привела дело к вооруженному конфликту, думая, что «смогут развалить Россию в короткие сроки».

Ранее Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира».