«Психбольница»: в Госдуме оценили решение Латвии пускать рекламу вместо выступления россиян

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал глупостью решение руководства латвийского телевидения показывать рекламу во время выступления российских и белорусских атлетов на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит РИА Новости.

«Они потихоньку сходят с ума. Психбольница. Я даже технически не могу это представить. Они что, будут специально обученных людей сажать, которые будут следить за российскими атлетами и нажимать кнопки рекламы? Либо это какой-то хитрый ход, им надо продать рекламу, и они ищут шаги, чтобы оправдаться», — заявил он.

О том, что в Латвии будет предпринят такой шаг во время Олимпиады, 21 января сообщил директор спортивных программ телекомпании Томс Цирценис.

15 января Олимпийский комитет Латвии рекомендовал латвийским спортсменам не контактировать с россиянами и белорусами на Играх 2026 года в Италии. Латвийским спортсменам рекомендовано во время церемоний награждения и цветочных церемоний, по возможности, следует избегать любых контактов со спортсменами из России и Белоруссии, а также, по возможности, держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок. Исключением являются случаи, когда такая необходимость является обязательным требованием соревнований.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортине д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

