Путин попросил доложить о ситуации с отключением воды в Ростовской области

Путин потребовал разобраться с проблемами с водоснабжением в Ростовской области

Президент России Владимир Путин попросил доложить о ситуации в некоторых городах Ростовской области, где люди остались без водоснабжения и тепла. Об том сообщает РИА Новости.

Также глава государства потребовал от властей вернуть электричество и тепло в населенные пункты, где ранее возникли аварии.

До этого министр жилищного-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила, что нарушенное из-за аварии водоснабжение в городах Зверево и Гуково Ростовской области будет восстановлено к четвергу.

Авария в Зверево и Гуково, а также в Каменском и Красносулинском районах произошла 16 января. Вечером следующего дня восстановительные работы были завершены, но утром 18 января произошел повторный прорыв.

20 января губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате аварии в городе Железногорске более 140 многоквартирных домов и 18 социальных объектов остались без отопления и горячей воды.

В этот же день стало известно, что в Советском районе Волгограда произошла коммунальная авария, в результате которой прекратилась подача отопления и горячей воды на несколько улиц в микрорайоне Тулака.

Ранее жители Челябинской области пожаловались на отсутствие электричества в 30-градусные морозы.