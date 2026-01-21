Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Путин попросил доложить о ситуации с отключением воды в Ростовской области

Путин потребовал разобраться с проблемами с водоснабжением в Ростовской области
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин попросил доложить о ситуации в некоторых городах Ростовской области, где люди остались без водоснабжения и тепла. Об том сообщает РИА Новости.

Также глава государства потребовал от властей вернуть электричество и тепло в населенные пункты, где ранее возникли аварии.

До этого министр жилищного-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила, что нарушенное из-за аварии водоснабжение в городах Зверево и Гуково Ростовской области будет восстановлено к четвергу.

Авария в Зверево и Гуково, а также в Каменском и Красносулинском районах произошла 16 января. Вечером следующего дня восстановительные работы были завершены, но утром 18 января произошел повторный прорыв.

20 января губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате аварии в городе Железногорске более 140 многоквартирных домов и 18 социальных объектов остались без отопления и горячей воды.

В этот же день стало известно, что в Советском районе Волгограда произошла коммунальная авария, в результате которой прекратилась подача отопления и горячей воды на несколько улиц в микрорайоне Тулака.

Ранее жители Челябинской области пожаловались на отсутствие электричества в 30-градусные морозы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27676447_rnd_7",
    "video_id": "record::90cd9284-3a97-43b5-87b0-e6e2d9e1439c"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+