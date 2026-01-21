Размер шрифта
Чемпиона мира из «ПСЖ» обвинили в торговле людьми

Футболиста «ПСЖ» Эрнандеса обвинили в торговле людьми
Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции и защитник французского «ПСЖ» Лукас Эрнандес обвинили в торговле людьми и незаконной трудовой деятельности. Об этом сообщает издание Paris Match.

Согласно опубликованной информации, обвинения в отношении француза и его жены Виктории Триай, выдвинула семья из Колумбии — муж с женой и трое детей, которые работали на футболиста в период с сентября 2024 года по ноябрь 2025 года. По их словам, они работали без официальных документов, а рабочий день был слишком долгим.

«Нас эксплуатировали и унижали, платили гораздо меньше, чем нам было положено. Они эксплуатируют иммигрантов и их семьи, обещают легализацию, которая никогда не происходит, и обращаются с нами как с рабами», — заявила одна из пострадавших.

Дело против Эрнандеса и его супруги передано в прокуратуру Версаля.

В составе сборной Франции футболист выиграл золотые медали чемпионата мира — 2018, а на мундиале в 2022 году завоевал серебро. В 2021 году вместе с командой Эрнандес стал победителем Лиги наций.

Ранее «ПСЖ» без Матвея Сафонова проиграл в матче Лиги чемпионов.

