Общество

Главу одного из районов Краснодарского края отправили в отставку

Главу Приморско-Ахтарского района Кубани Бондаренко отправили в отставку
Telegram-канал Максима Бондаренко

Главу Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Максима Бондаренко 21 января отправили в отставку из-за утраты доверия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Там заявили, что чиновник был отправлен в отставку по инициативе прокуратуры района.

По информации пресс-службы, Бондаренко представлял губернатору Краснодарского края недостоверные данные о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, чиновник не принял мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при перераспределении земельного участка неразграниченной государственной собственности.

Накануне сотрудники правоохранительных органов провели обыск у Бондаренко в связи с нарушениями при строительстве социального объекта по национальному проекту стоимостью в 2 млрд рублей. Нарушения, о которых идет речь, связаны в том числе с земельным участком, выделенным под строительство.

21 января ТАСС сообщил, что в Краснодарском крае правоохранители задержали двух заместителей министра транспорта региона. По информации агентства, чиновники были задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов.

Ранее в Генпрокуратуре России сообщили о сотнях госслужащих, уволенных из-за утраты доверия.

