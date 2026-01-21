Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Культура

Буланова рассказала, как сохранила романтику в браке

Певица Буланова заявила, что сохраняет романтику в браке гастролями
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Татьяна Буланова призналась в беседе с «Леди Mail», что сохранила романтику в браке с бизнесменом Валерием Рудневым.

«У нас еще романтический период. Мне кажется, это в основном благодаря ему, потому что я большую часть времени нахожусь где-то на гастролях. И он меня всегда с нетерпением ждет, я всегда рада видеть его, у нас всегда каждая встреча — как в первый раз», — поделилась артистка.

Буланова вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева, который на 19 лет ее моложе, в июне 2023 года. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге.

Певица назвала своего мужа замечательным. По словам Булановой, за два с половиной года брака у них не было серьезных конфликтов. Артистка добавила, что находится в отношениях с Рудневым уже шесть лет.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был звукорежиссер Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Буланова также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

Ранее Татьяна Буланова получила благодарность от СК.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675703_rnd_7",
    "video_id": "record::0b2dd84f-0cb2-45e0-8d34-0f20dd3ede5b"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+