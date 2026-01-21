Буланова рассказала, как сохранила романтику в браке

Певица Татьяна Буланова призналась в беседе с «Леди Mail», что сохранила романтику в браке с бизнесменом Валерием Рудневым.

«У нас еще романтический период. Мне кажется, это в основном благодаря ему, потому что я большую часть времени нахожусь где-то на гастролях. И он меня всегда с нетерпением ждет, я всегда рада видеть его, у нас всегда каждая встреча — как в первый раз», — поделилась артистка.

Буланова вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева, который на 19 лет ее моложе, в июне 2023 года. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге.

Певица назвала своего мужа замечательным. По словам Булановой, за два с половиной года брака у них не было серьезных конфликтов. Артистка добавила, что находится в отношениях с Рудневым уже шесть лет.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был звукорежиссер Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Буланова также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

