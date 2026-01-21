Размер шрифта
Политика

Глава МИД Италии выступил с заявлением о войне с Россией

Глава МИД Таяни заверил, что Италия никогда не будет воевать с Россией
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Италия никогда не вступит в вооруженный конфликт с Россией. Об этом в интервью для газеты Il Giornale заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

«Мы не воюем и никогда не будем воевать против России, но мир — это не просто отсутствие войны», — сказал дипломат.

Он пояснил, что это является «гарантией того, что народ может свободно принимать решения».

14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европейский союз заинтересован в подготовке к войне с Россией. По его словам, Брюссель открыто говорит об этом.

8 декабря 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз планирует принять Украину в состав сообщества к 2030 году и начать войну с Россией.

Также он отметил, что заявленная цель программы вооружения, которая была запущена Брюсселем, — подготовить ЕС к войне в течение четырех лет.

Ранее был назван возможный сценарий войны Европы с Россией.

