Путин обсудит с правительством ситуацию с транспортом на фоне непогоды

Путин обсудит с кабмином ситуацию в транспортной отрасли на фоне снегопадов

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ предложил обсудить ситуацию в транспортной отрасли на фоне снегопадов и низких температур. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

«Затронем и ситуацию в транспортной отрасли, которая справляется с последствиями серьезных снегопадов и низких температур. Пожалуйста. По этому вопросу хотел бы попросить коллег высказаться», — сказал глава государства.

В начале января волна непогоды спровоцировала серьезные заторы на федеральных дорогах. Так, на трассе М-8 на въезде в Ярославскую область со стороны Москвы сотни автомобилей застряли в сугробах: до Переславля-Залесского люди ехали 20 км с 16:00 до часу ночи. К утру субботы 10 января ситуация нормализовалась.

При этом из-за непогоды на Кубани задерживались около 50 поездов. Составы отклонились от привычного графика из-за того, что ряд станций оказался обесточен. Задержка поездов составляла от 47 минут до более 27 часов.

Ранее снегопад и штормовой ветер обесточили семь поселков в Кузбассе.